Gersthofen

vor 19 Min.

Stadthallen hoffen zum Saisonstart auf Rückkehr des Publikums

Plus Mit vollem Schwung in den Herbst gehen die Stadthallen und andere Bühnen im Augsburger Land. Auf das Publikum warten wieder einige besondere Gäste.

Von Gerald Lindner

In ihre neue Saison starten die Stadthallen und Bühnen im Augsburger Land mit voller Energie. Zwar sind die Zuschauerzahlen in der vergangenen Saison im Vergleich zu den Vor-Corona-Zahlen um bis zu 70 Prozent zurückgegangen. Dennoch setzen die Teams in den Hallen darauf, dass sich die Gäste jetzt wieder zahlreicher einstellen. Ob bekannte Schauspieler und Kabarettisten oder Produktionen mit Akteuren aus der Region – das Programm ist wieder annähernd so umfangreich wie vor der Pandemie. Viele der Veranstaltungen sind Nachholtermine für während der Pandemie abgesagte Abende.

