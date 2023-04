Stadtkapelle Gersthofen entführt Zuhörer nach Amerika

Eindrücke eines USA-Aufenthalts verarbeitete die Stadtkapelle Gersthofen beim Frühlingskonzert in der Stadthalle. Und das kam beim Publikum an.

Im Oktober besuchte die All Gersthofen Band die USA. Mit dabei waren auch viele Mitglieder der Stadtkapelle Gersthofen. Organisiert hatte die erfolgreiche Reise deren 1. Vorsitzende Dr. Rainer Schaller. Deshalb war es naheliegend, bei der Programmgestaltung für das Frühlingskonzert an die amerikanischen Impressionen anzuknüpfen.

Der Konzertabend war mit „Hands Across the Sea“ überschrieben. So hatte auch das Motto des gemeinsamen Konzerts mit der Stonewall Brigade Band in Staunton (Virginia) gelautet. Mit dem gleichnamigen Marsch des amerikanischen „Marschkönigs“ John Phillip Sousa brachte die Stadtkapelle die Verbindung über den Ozean eindrucksvoll zum Klingen. Eine Fortsetzung soll es auch geben. Für Juni 2024 wird derzeit der Besuch der Stonewall Brigade Band in Gersthofen geplant.

Gersthofer Stadtkapelle bringt US-Kompositionen mit

Aus Staunton hat die Stadtkapelle auch einige Originalkompositionen mitgebracht und in das Programm eingebaut. Los ging das Konzert mit „Burst of Glory“, einen Marsch im typisch lockeren amerikanischen Sound. Danach waren drei Blasmusikkompositionen zu hören, die alle einen Bezug zu Virginia haben. In der kraftvollen und freudigen „Appalachian Overture“ werden einprägsame folkloristische Melodien verarbeitet. Die abwechslungsreichen „Augusta Variations“ sind dem Augusta County gewidmet, in dem auch Staunton liegt. Das ruhig dahin strömende Tongemälde „Shenendoah“ ist nach dem Nationalpark in den südlichen Appalachen sowie einem Fluss benannt. Das Medley „Moments for Morricone“ ist gespickt mit berühmten Filmmelodien aus Italowestern. Besonders „Spiel mir das Lied vom Tod“ erzeugte eine Gänsehaut.

Ein Höhepunkt des Abends war „Farmer`s Tuba, ein Stück, das dem Solisten technisch und rhythmisch einiges abverlangt. Tobias Mittelmaier meisterte das anspruchsvolle Solo auf seiner Tuba mit Bravour. Auch die Schlagzeuger überzeugten mit stilsicheren Funky- und Latin-Rhythmen. Im Anschluss daran gab es den Marsch „Euphoria“ von M. Scharnagl zu hören.

Abschiedsmarsch für Gersthofer Ehrenmitglied Hermann Fertig

Die Moderation des Abendsübernahm in bewährter Weise Johannes Schuster. Vor dem „Marsch der Medici“ ergriff Hermann Fertig, Ehrenmitglied sowie langjähriger 1. und 2. Vorsitzender und seit über 60 Jahren aktiver Musiker an der Posaune, das Wort. Er habe sich seinen Lieblingsmarsch zum Abschied gewünscht, denn für ihn sei altersbedingt das letzte Frühlingskonzert.

Mit "Panorama USA" spannte die Stadtkapelle zum Abschluss nochmals einen großen Bogen über den großen Teich. Die Vielzahl bekannter amerikanischer Melodien animierten zum Mitklatschen. Dirigent Gerhard Kratzer hatte das Orchester erst vor einem Jahr übernommen. Unter seiner souveränen Leitung liefen die Musiker und Musikerinnen zur Hochform auf. Selten hatte man die Stadtkapelle beim Frühlingskonzert so kompakt, so dynamisch und klanglich differenziert gehört. Das Publikum war begeistert. Erst nach zwei Zugaben, dem Sousa-Marsch „Washington Post“ sowie der Wiederholung von „Burst of Glory“, fiel der Vorhang. (AZ)