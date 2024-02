Stadtkapelle Gersthofen läuft nach Corona wieder fast auf Normalbetrieb

Eindrücke aus einem USA-Besuch und jede Menge Auftritte: Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Gersthofen waren 2023 wieder bei vielen Anlässen gefragt.

Bei der Jahreshauptversammlung der Stadtkapelle konnte deren Vorsitzender Rainer Schaller, auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit 35 Auftritten wurde fast wieder das normale Programm wie vor der Corona-Pandemie erreicht. Hinzu kommen 41 Musikproben. Davon hat der Spitzenreiter Peter Wahl alle besucht.

Das mitreißende Frühlingskonzert unter dem Motto „Hands Across The Sea“ stand noch unter dem Eindruck des US-Besuches im Oktober 2022. Dem begeisterten Publikum wurden viele bekannte Musikstücke aus oder über Amerika präsentiert. Eine Reihe von Auftritten wurde bei städtischen Veranstaltungen absolviert. Schaller nannte in diesem Zusammenhang unter anderem die Maibaumfeier und den musikalischen Wochenmarkt auf dem Rathausplatz, die Einweihung der erweiterten Kläranlage, die Ehrung der Jubelpaare in der Stadthalle, die Eröffnung der Kirchweih, den Empfang des Vizepräsidenten der Republik Kenia.

Kirchenkonzerte in Gersthofen und Holzen

Einen festen Platz im Kulturkalender haben inzwischen Kirchenkonzerte der Stadtkapelle gemeinsam mit Gesanggruppen der Sing- und Musikschule Gersthofen in der Pfarrkirche „Maria, Königin des Friedens“ sowie in der Klosterkirche Holzen. Im März 2023 fand die jährliche Delegiertenversammlung des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes (ASM) in der Gersthofer Stadthalle statt. Vor rund 150 Blasmusikexperten aus ganz Schwaben gestaltete die Stadtkapelle das musikalische Programm und bekam dafür viel Lob. Ein Tagesausflug führte im Oktober nach Memmingen. Dort stand ein Gastspiel bei der Delegiertenversammlung der Lions Clubs von Bayern Süd auf der Tagesordnung. Zurück ging es über die Kartause Buxheim und den Brauereigasthof Autenried.

2. Bürgermeister Reinhold Dempf hob die wichtige Rolle der Stadtkapelle in Gersthofen hervor und sagte weiterhin die Unterstützung durch die Stadt zu. Er bedankte sich für die große terminliche Flexibilität, sodass auch kurzfristig angefragte Auftritte immer bestens realisiert werden konnten. Besonders erfreute er mit seiner Aussage, dass es in diesem Jahr eine Kirchweih mit Bierzelt auf dem neuen Festplatz geben wird. Da sollte auch die Stadtkapelle wieder Auftrittsmöglichkeiten bekommen.

Lob vom Dirigenten für das Umfeld in Gersthofen

Für den Dirigenten Gerhard Kratzer war es das erste komplette Jahr bei der Stadtkapelle. Er lobte das großartige Umfeld mit dem Haus der Musik und der Stadthalle. Sehr zufrieden zeigte er sich mit der Probenarbeit und den Auftritten.

Stadträtin Brigitte Grohmann erhielt die Urkunde für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft. Rainer Schmied wurde für 50 Jahre geehrt. Die Auszeichnung langjähriger aktiver Musiker und Musikerinnen durch den ASM nahm ebenfalls Schaller vor, jetzt allerdings in seiner Funktion als ASM-Vizepräsident. Er überreichte Urkunden und Anstecknadeln an Ida Haslinger und Johannes Schuster für zehn Jahre, Bruno Ott für 25 Jahre und Martin Gödderth für 40 Jahre. Eine große Überraschung gab es für Hermann Fertig. Schaller überreichte ihm die diamantene ASM-Ehrennadel für 40-jährige Funktionärstätigkeit im Verein als 1. und 2. Vorsitzender, Schriftführer und Beisitzer gewürdigt.

Besuch der Stone Wall Brigade Band im Juni 2024

In seiner Vorschau auf 2024 wies Dr. Schaller auf einige wichtige Termine hin. Bereits zum Jahresbeginn gab es am Sonntag, 15. Januar, das sehr gut besuchte und begeistert aufgenommen Kirchenkonzert in Kloster Holzen. Das traditionelle Frühlingskonzert findet am Samstag, 16. März, in der Stadthalle Gersthofen statt. Ein Höhepunkt des Jahres wird der einwöchige Besuch der Stone Wall Brigade Band aus Staunton (Virginia) in Gersthofen. Am Freitag, 14. Juni, ist ein gemeinsames Konzert in der Stadthalle geplant. Am folgenden Samstag spielt die US-Band beim musikalischen Wochenmarkt auf dem Rathausplatz. (AZ)