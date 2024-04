Stadtkapelle Gersthofen präsentiert sich mit aller Vielseitigkeit

Ein mitreißendes Konzerterlebnis bescherte die Stadtkapelle Gersthofen ihren Zuhörern beim Frühlingskonzert in der Stadthalle.

Die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne sprühten – angefeuert von ihrem Dirigenten Gerhard Kratzer – nur so vor Spielfreude und lieferten eine tolle Performance. Die Begeisterung erfasste bald auch das Publikum, das die Darbietungen mit großem Applaus honorierte.

„Eines der besten Frühlingskonzerte aller Zeiten“, meinte eine Zuhörerin in der Pause. „Bravo, super Sound“, postete Stephan Baumann, der heuer nicht mitspielen konnte. Auch Manfred Hackl, früher lange Zeit Tubist bei der Stadtkapelle, war begeistert und hätte am liebsten selbst wieder zum Instrument gegriffen.

Festliche Ouvertüre in der Gersthofer Stadthalle

Die Stadtkapelle eröffnete das Konzert strahlend und festlich mit der „Ouverture Brillante“ von Pavel Stanek. Effektvoll und beschwingt ging es weiter mit dem rhythmisch recht verzwickten Konzertstück „Flashing Winds“. In seiner viersätzigen „Suite in F für Military Band“ verarbeitete der berühmte Komponist Gustav Holst sechs bekannte englische Volkslieder. Das eingängige Werk wurde vom Orchester ausdrucksstark und dynamisch fein abgestuft präsentiert. Besonders effektvoll war dabei der 3. Satz „Song of the Blacksmith“ durch das kräftige Hämmern auf einen Amboss. Mit Höhepunkten aus dem Musical „Tanz der Vampire“ ging es dann in die Pause. Durch das Programm führte routiniert das Moderatorenduo Miriam und Johannes Schuster.

Vom Publikum gegeistert aufgenommen wurde das Solostück „Buglar’s Holiday“ von Leroy Anderson. Hier beeindruckte das Trompetenregister einerseits mit einem immens hohen Tempo und andererseits mit perfektem Zusammenspiel. Als Zugabe musste ein Teil des Stückes sogar wiederholt werden. Um eine Zugabe kam auch Peter Müller nicht herum. Er spielte ein Solo für Bariton mit dem Titel „Gottfried auf Reisen“. Hier waren ebenfalls Schnelligkeit sowie ein großer Tonumfang gefordert.

Von Polka bis 80-er-Jahre-Hits

Bei der Polka „Eine letzte Runde“ – einem aktuellen Hit der Blasmusikszene – konnten vor allem die Tenorhörner ihre Klangpracht wunderbar entfallten. Die Interpretation des Marsches „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ durch die Stadtkapelle stand dem Orginal, der österreichischen Blasmusikformation „Kaiser Musikanten“, in nichts nach.

Lesen Sie dazu auch

So richtig laut wurde es dann noch bei dem Medley „80 KULT(tour)“. Bei bekannten Hits wie „Skandal im Sperrbezirk", "Ohne dich schlaf´ ich heut Nacht nicht ein", 1000 und 1 Nacht, Sternenhimmel, Rock Me Amadeus“ konnten sich alle Instrumentalgruppen, speziell aber die Schlagzeuger, nochmals von ihrer besten Seite zeigen. Die Zuhörer wurden von der enormen Power in Partystimmung versetzt. Danach Jubel im Saal.

Zum Schluss stand der US-Marsch „Stars and Stripes Forever“ des berühmten amerikanischen Marsch-Königs John Philip Sousa auf dem Programm. Anknüpfend an diesen Titel kündigte Rainer Schaller, 1. Vorsitzender der Stadtkapelle Gersthofen, den Besuch der Stonewall Brigade Band aus Staunton (Virginia) im Juni an. Am Freitag, 14. Juni, findet ein Gemeinschaftskonzert in der Stadthalle statt.