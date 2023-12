Stadtkapelle und Jugendorchester Gersthofen begeistern bei Benefizkonzert

Die Menschen mit Musik erfreuen und dabei noch gutes tun. Das ist das Ziel der Stadtkapelle und des Jugendorchesters Gersthofen beim gemeinsamen Konzert. Und dies gelang.

Winterliche Melodien des Jugendorchesters (JUGGE) und der Stadtkapelle Gersthofen für einen guten Zweck begeistern das Publikum: Schon beim Eintritt in die Stadthalle Gersthofen erfüllten bekannte schwungvolle Weihnachtsweisen, dargeboten vom JUGGE Off Beat, einer Formation aus über 18-jährigen Mitgliedern des Jugendorchesters Gersthofen „Schwäbische Bläserbuben“, das Foyer, sodass sich jeder Besucher gleich einstimmen konnte auf die bevorstehende Aufführung.

Die jüngsten Musiker der Bläserklasse des JUGGE eröffneten das Konzert mit weihnachtlichen Weisen wie „Leise rieselt der Schnee“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ oder „Jingle Bells“. Der stellvertretende Vorsitzende des JUGGE, Sven Stawinoga, erinnerte an die mittlerweile fast 20-jährige Tradition der gemeinsamen Benefizkonzerte beider Orchester. Die Erlöse der Veranstaltung würden in diesem Jahr je zu einem Drittel an den städtischen Hilfsfonds „Hilfe in Not Gersthofen“, der „Bereitschaftsjugend des Bayerischen Roten Kreuzes“ in Gersthofen und dem Verein „Menschen brauchen Menschen. Förderverein für Palliativpatienten am Universitätsklinikum Augsburg“ gespendet.

Gersthofer B-Orchester serviert moderne Stücke

„Do you want to build a snowman?“ Mit dieser musikalischen Frage aus der Filmmusik zu „Frozen“ („Eiskönigin“) zeigte das B-Orchester des JUGGE unter der Leitung von Maximilian Hosemann, dass es in der Musikliteratur der Moderne genauso sicher unterwegs ist wie im Bereich der Gospels mit dem Stück „Christmas Spiritual“. Weihnachtlich war auch der „Cantus Angelus“, ein von Markus Götz für Blasorchester arrangiertes „Gloria in excelsis deo“.

Das A-Orchester des JUGGE begeisterte dann mit modernen Varianten der Klassiker „Winter Wonderland“ und „White Christmas“. Eine besondere Stimmung schuf ein Arrangement Siegmund Andrascheks mit Auszügen aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, wie „Suse liebe Suse“ oder „Brüderchen, komm tanz mit mir“. Mit dem Werk „Brazilian Sleigh Bells“ zeigten die Musikerinnen und Musiker, dass sie auch lateinamerikanische Rhythmen beherrschen.

Mit dem Werk „Concerto d‘amore“ von Jacob de Haan begann die Stadtkapelle Gersthofen unter Leitung von Gerhard Kratzer ihren Teil des Konzerts. Im anschließenden Stück „The Story“ erklangen Soundtracks aus der Fernsehserie „Grey’s Anatomy“. Mit „Mary’s Boy Child“ rissen die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit. Zum Abschluss ihres Auftritts reiste die Stadtkapelle musikalisch mit der Komposition „A Journey to Riva“ an den Gardasee.

Gersthofens Gemeindereferent führt durch das Benefizkonzert

Einen besonderen Genuss für die Zuhörenden stellten die zwischen den einzelnen Stücken vorgetragenen Anekdoten und kurzen Geschichten des Gemeindereferenten der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen Christian Bauer dar. Gekonnt führte er durch das Programm. Rainer Schaller, Vorsitzender der Stadtkapelle Gersthofen bat die etwa 120 mitwirkenden Musizierenden aller Formationen noch einmal auf die Bühne, um traditionell das Konzert mit „O Du fröhliche“, begleitet vom Gesang des Publikums, zu beschließen. Alle Darbietungen an diesem Abend honorierte das Publikum mit frenetischem Applaus.

Zur Überraschung aller Anwesenden hatte zuvor Bürgermeister Michael Wörle Andreas Landau, dem Vorsitzenden des Jugendorchesters für dessen jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement, insbesondere im Bereich der Jugendarbeit und der Musik, die Verdienstmedaille der Stadt Gersthofen überreicht. (AZ)