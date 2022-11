Stadtpark-Bebauung: Gersthofen läuft beim City-Center die Zeit davon

Plus Was wird aus dem heutigen Gersthofer Stadtpark? Planer sehen dort Wohnbebauung vor. Doch das kann noch dauern. Derweil läuft dem City-Center die Zeit davon.

Wird der heutige Gersthofer Stadtpark an der Südseite des City-Centers künftig mit drei- bis sechsstöckigen Wohnhäusern bebaut? So sieht es ein preisgekrönter Architekten-Entwurf vor. Die Wohnungen sollen auf eine ebenfalls geplante unterirdische Erweiterung des City-Centers draufgesetzt werden. Den Entwurf des Büros Behnisch Architekten nahm der Planungsausschuss zwar zur Kenntnis. Wie es weitergeht, ließ eine knappe Mehrheit im Gremium aber offen. Unterdessen läuft dem City-Center die Zeit davon.