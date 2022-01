Staplerfahrer rollt in Gersthofen seiner Kollegin über den Fuß

Aus Versehen legt ein 63-Jähriger bei Arbeiten in einer Spedition den falschen Gang ein und fährt rückwärts einer Frau über den Fuß.

Mit dem Stapler ist ein 63-Jähriger am Donnerstag seiner Kollegin in Gersthofen über den Fuß gefahren. Die Frau musste mit dem Verdacht auf Beinbruch in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Der Arbeiter führte laut Polizei gegen 13.50 Uhr Arbeiten in der Halle einer Spedition am Einsteinring durch. Seine ebenfalls 63-jährige Kollegin war gleichzeitig direkt hinter ihm beschäftigt. Der Mann wollte ihr Platz machen und vorwärts wegfahren. Aus Versehen legte er aber den Rückwärtsgang ein. Beim Anfahren setzte er zurück und traf mit seinem Stapler den rechten Fuß seiner Kollegin. (thia)