Staplerfahrer übersieht in Gersthofen seinen Kollegen

Bei Arbeiten in einer Gersthofer Speditionshalle fährt ein 20-Jähriger einem 50-jährigen Arbeiter über den Fuß. Der Mann wird dabei leicht verletzt.

Seinen Kollegen hat ein Staplerfahrer am Montag während der Arbeit in einer Speditionshalle an der Otto-Hahn-Straße übersehen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 50-Jährige packte gegen 12.45 Uhr gerade eine Palette aus, während sein Kollege mit dem Gabelstapler weitere Lieferungen daneben abstellte. In dem Moment trat der Arbeiter einen Schritt zurück. Gleichzeitig fuhr sein 20-jähriger Kollege laut Polizei mit dem Stapler rückwärts. Dabei erfasste er den rechten Fuß des 50-Jährigen. Mit leichten Verletzungen wurde er in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. (thia)