Starke Bilanz: Gersthofer Kinosommer lockt 14.000 Filmfans an

Bereits zur Eröffnung des Gersthofer Kinosommers mit dem Kultfilm "Dirty Dancing" fanden sich zahlreiche Kinofans ein. Und so blieb es nahezu die ganze Saison.

Plus Mit "Dirty Dancing" startete in diesem Jahr der Gersthofer Kinosommer. Nun ist die Leinwand abgebaut. So fällt die Bilanz der Veranstalter aus.

Von Gerald Lindner

Von Mitte Juni bis in den September hinein konnten sich Filmfans beim Gersthofer Kinosommer die aktuellsten Streifen, aber auch eine Reihe von Klassikern ansehen. Das überwiegend warme und trockene Wetter kam dabei den Besucherinnen und Besuchern des Open-Air-Kinos auf der Gersthofer Potenzialfläche im Stadtzentrum entgegen. So ist das Liliom-Team mit der Saison zufrieden.

