Stau auf der A8: Anhänger löst sich bei Gersthofen von Auto

Der Anhänger eines Gespanns auf der A8 macht sich am Dienstagmorgen selbstständig und kracht gegen zwei Autos. Rund um die Unfallstelle staut sich der Verkehr.

Nach einem Unfall auf der A8 ist eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, löste sich gegen 7.45 Uhr der Hänger eines Gespanns auf der Autobahn auf Höhe der Ausfahrt Augsburg-West. Der Hänger krachte demnach gegen zwei andere Autos. In einem der beiden Fahrzeuge wurde eine Person leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt

Weshalb sich der Hänger von dem Gespann auf der mittleren Spur in Richtung München löste, ist noch unklar. Polizei und Rettungskräfte musste die Unfallstelle am Dienstagvormittag absichern. Deshalb waren drei der vier Spuren auf der A8 gesperrt. Der Verkehr staute sich auf der Autobahn und den umliegenden Straßen kilometerlang. Gegen 9 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Den Sachschaden an den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 70.000 Euro. (kinp)