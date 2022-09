Steinewerfer? Unbekannter Gegenstand trifft Auto auf der B2

Plötzlich zersplittert die Windschutzscheibe eines Hyundais auf der B2 in Gersthofen. Laut der Fahrerin soll sie gesehen haben, wie ein Gegenstand von einer Brücke fiel.

Ein weißer Hyundai ist auf der B2 in Gersthofen von einem bislang unbekannten Gegenstand erfasst worden. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Gegen 11.30 Uhr krachte der Gegenstand demnach die Windschutzscheibe des Autos. Am Steuer saß eine 30-Jährige. Sie war in Richtung Norden unterwegs und will gesehen haben, dass das Objekt von der Brücke über der Ausfahrt Gersthofen-Mitte gefallen war. Genauere Angaben dazu, um welche Art von Gegenstand es sich gehandelt hat, konnte sie laut Polizei nicht machen.

Die herbeigerufenen Beamten hätten die Unfallstelle abgesucht, aber auch nichts finden können, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Ob der Gegenstand absichtlich von der Brücke in der Gersthofer Bahnhofstraße geworfen wurde, ist unklar. "Wir schließen zum aktuellen Zeitpunkt nichts aus", sagt der Polizeisprecher. Ermittelt wird wegen eines "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr". Denkbar sei, dass es sich um einen Stein handelt. Fest steht, dass die Windschutzscheibe durch den Gegenstand zersplittert ist. Verletzt wurde die Autofahrerin nicht.

Immer wieder Steinewerfer im Großraum Augsburg

Der Vorfall weckt Erinnerungen an ähnliche Fälle in den vergangenen Monaten. Im Sommer häuften sich die Meldungen. Seit Ende Juni seien es etwa 20 im Großraum Augsburg, berichtet die Polizei. Bereits am 20. Juli ist an der B2, Höhe Daimlerstraße in Fahrtrichtung Augsburg die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt worden. Doch nicht immer steckt hinter entsprechenden Vorfällen Absicht. Nach Auskunft der Autobahnpolizei kommt es häufiger vor, dass sich Steine während der Fahrt aus dem Reifenprofil lösen, in die Luft geschleudert werden und dann auf nachfolgenden oder entgegenkommenden Fahrzeugen landen. In anderen Fällen ist davon auszugehen, dass absichtlich Steine auf die Fahrbahn geworfen wurden.

In keinem der Fälle konnte die Polizei bislang Tatverdächtige identifizieren. Die Polizei fahndet weiterhin nach Tätern. Während sich die Fälle im Sommer häuften, war es in den vergangenen Wochen ruhig geworden, was das Thema angeht. Ob der aktuelle Vorfall auf der B2 in Gersthofen in Verbindung zu den vergangenen steht, wird nun ermittelt.