Sternekoch Alexander Herrmann kocht in der Stadthalle Gersthofen

Er stammt aus Franken und ist aus diversen Kochsendungen im Fernsehen bekannt: In der neuen Spielzeit macht Sternekoch Alexander Herrmann Station in Gersthofen.

Ob beim Kochduell, „Kerners Köche“ oder weiteren Fernsehsendungen, in denen es um gutes Essen geht – Sternekoch Alexander Herrmann ist dort ständiger Gast. Nun geht der Franke auf Tour. Warum bei seinem Auftritt in der Stadthalle Gersthofen der Humor nicht zu kurz kommen soll.

Auch Horst Lichter trat, als er noch kochte und nicht „Bares für Rares“ tauschte, in der Stadthalle Gersthofen auf. Alexander Herrmann gibt bei seinem neuen Programm „ … und eine Prise Wahnsinn“ seinen Rezepten noch eine gehörige, humorvolle Würze mit in den Topf. Passenderweise ist der im Jahr 1971 in Kulmbach geborene Franke am Faschingsauftakt Freitag, 11. November, in der Stadthalle Gersthofen zu erleben. Auf der Bühne spielt Herrmann nun wieder sein gesamtes Repertoire aus und präsentiert sich seinem Publikum dabei nah und unverstellt.

Kochrezepte und Geschichten in der Gersthofer Stadthalle

Bei seiner Tour bringt er anekdotenreiche Geschichten aus seinem gleichnamigen Buch in einer Show unter. Seine Fans erfahren Geheimnisse aus der Sterneküche und dem Wahnsinn hinter den Fernsehkulissen. Beinahe nebenbei kocht er dann ein paar seiner Lieblingsrezepte.

Tickets für den kulinarisch-ironischen Abend sind ab sofort an den üblichen Vorverkaufsstellen und unter www.stadthalle-gersthofen.de erhältlich. „Wir wollen eine Veranstaltungslocation sein, die für alle Besucher etwas zu bieten hat. Die Kochkultur passt demnach ganz hervorragend in unser Programm“, sagt Gersthofens Kulturamtschef Uwe Wagner. (lig)