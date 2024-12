Eine wundervolle musikalische Einstimmung auf Weihnachten bot die stimm- und wortgewaltige Sängerin Pe Werner in der Stadthalle Gersthofen mit Songs aus ihrem Album „’ne Prise Zimt“, in perfekter Harmonie mit ihrem langjährigen Wegbegleiter am Klavier, Peter Grabinger.

