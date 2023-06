Straßen in Gersthofen wegen Baumfällungen gesperrt

Gefahr durch Grünastbruch wegen Trockenheit erfordert die Fällung von rund 25 Pappeln im Stadtgebiet.

Mit Verkehrsbehinderungen wurden am Freitagmorgen die Autofahrer in der Dieselstraße in Gersthofen konfrontiert. Diese musste aufgrund von dringend notwendigen Baumfällarbeiten von der Bahnhofsstraße bis auf Höhe des Hery-Parks gesperrt werden. Es besteht die akute Gefahr des Grünastbruchs.

Ursache für die gegenwärtig verstärkt vorkommenden Grünastbrüche ist in der Regel eine nicht ausreichende Wasserversorgung der Seitenäste. Dadurch lassen in den Ästen der Zelldruck und damit die Spannung im Holz nach, wodurch es unvermittelt zum Ausbrechen ansonsten völlig gesunder und belaubter Äste kommen kann. Bei Grünastbrüchen handelt es sich um unvorhersehbare Ereignisse. Sie erfolgen spontan und sind aufgrund fehlender natürlicher Warnhinweise im Vorfeld nicht zu erkennen.

Es geht um die Sicherheit

"Insgesamt müssen im Stadtgebiet wohl rund 25 Pappeln gefällt werden", prognostiziert Tom Mair vom Bauhof. Durch die große Trockenheit der vergangenen Wochen wurden insbesondere Pappeln geschwächt. Deshalb wurden aus Sicherheitsgründen bereits auf dem Kolpingspielplatz in der Kapellenstraße drei Bäume gefällt und der Spielplatz an der Kanalstraße vorübergehend gesperrt. Aufgrund der sehr hohen Gefahr von Grünastbruch wurde nach Besichtigung mit einem Baumgutachter sogar der Laubenweg zwischen Kanalstraße und dem Parkplatz der Kleingartenanlage für jeglichen Verkehr – auch für Fußgänger – durch den Bauhof gesperrt. Kommende Woche sollen auch dort durch eine Fremdfirma die Pappeln gefällt werden, um weiter Gefährdung auszuschließen.

Während die Sperrung der Dieselstraße am Freitagabend aufgehoben werden soll, bleibt der Laubenweg weiterhin gesperrt. In Gersthofen wird durch einen Baumkontrolleur regelmäßig der Baumbestand überwacht. Sein Einsatzgebiet umfasst Bäume an Straßen, Wegen, Friedhöfen und Plätzen im öffentlichen Bereich. Trotz sorgfältiger Kontrolle kann es zu herabfallenden Ästen kommen. „Die Bäume – und vor allem Pappeln – in Gersthofen und den Ortsteilen werden in den kommenden Wochen verstärkt kontrolliert, um Schäden möglichst frühzeitig zu erkennen. Parallel arbeiten der Bauhof der Stadt und Baumpfleger weiterhin mit Hochdruck daran, potenzielle Gefahren einzudämmen und zu beseitigen“, heißt es auf der Homepage der Stadt Gersthofen.