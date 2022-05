Gersthofen

17:30 Uhr

Streit um Gersthofer Badesee am Ballonstartplatz erreicht den Stadtrat

Plus Was wird aus dem See im Gersthofer Wohngebiet am Ballonstartplatz? Im Stadtrat treffen Anwohner und Bürgermeister direkt aufeinander. Und dann gibt's einen Antrag dazu.

Von Gerald Lindner

Der Gersthofer Bauausschuss hat beschlossen, den See mitten im Wohngebiet am Ballonstartplatz technisch nicht zum vollgültigen Badesee aufzurüsten. Eine Gruppe von Anwohnern sehen darin die Abschaffung des Gewässers und stemmen sich als "Seeretter" gegen den Beschluss. In der Stadtratssitzung am Mittwochabend wurde Bürgermeister direkt mit den Forderungen der Bürgerinnen und Bürger konfrontiert. Aber nicht nur damit.

