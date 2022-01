Streit zweier Lkw-Fahrer endet in Gersthofen in einer Schlägerei

Zwei Männer werden sich nicht einig, wer in Gersthofen zuerst an die Laderampe fahren darf. Nach kurzer Zeit fliegen die Fäuste und beide Männer werden verletzt.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung hat sich der Streit zweier Lastwagenfahrer am Dienstag im westlichen Industriegebiet in Gersthofen entwickelt. Die beiden Männer wurden sich nicht einig, wer zuerst an die Laderampe fahren darf.

Begonnen hat der Ärger gegen 7.50 Uhr. Ein 28-jähriger und ein 35-jähriger Mann wollten jeweils der Erste an der Landerampe sein und konnten sich nicht einigen. Die Meinungsverschiedenheit artete laut Polizei in eine Schlägerei aus. Der 28-Jährige klagte danach über Schmerzen am Nasenbein und trug Schürfwunden am Schienbein davon. Der 35-Jährige hatte eine Beule an der Stirn. Beide Fahrer wurden ambulant versorgt. Sie werden nun wegen gegenseitiger Körperverletzung angezeigt. (thia)