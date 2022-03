Stromausfall in Gersthofen: Baggerfahrer beschädigt Kabel

Weil ein Baggerfahrer ein Stromkabel beschädigt hat, sind einige Haushalte in Gersthofen ohne Strom. Das sind die Hintergründe.

Bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags waren einige Haushalte in Gersthofen ohne Strom. Der Grund: Ein Baggerfahrer hatte offenbar ein Kabel beschädigt. Die Polizei erhielt am Mittwoch gegen 20.45 Uhr einen Hinweis, dass es auf einer abgesperrten Baustelle an der Kapellenstraße brennen würde. Untertags habe ein Baggerfahrer offensichtlich bei Arbeiten das Kabel getroffen und die Isolierung verletzt, so die Polizei. Noch in der Nacht rückten Techniker einer Stromfirma an und reparierten die Leitung. (kinp)