Stromausfall legt Gerfriedswelle in Gersthofen lahm

Badegäste mussten am Mittwochnachmittag die Becken der Gerfriedswelle in Gersthofen verlassen. Hintergrund war ein Stromausfall. Inzwischen läuft der Betrieb wieder.

Böse Überraschung für die Badegäste im größten Freibad der Region. Ein Stromausfall setzte die Gerfriedswelle in Gersthofen am späten Mittwochnachmittag zeitweise außer Gefecht. In dem Bad dürften sich zu diesem Zeitpunkte mehrere Tausend Menschen befunden haben.

Gegen 17 Uhr blieb der Strom auf einmal weg. Über die Ursache gab es am Mittwoch bis zum frühen Abend keine gesicherten Erkenntnisse. Die Badegäste wurden daraufhin gebeten, die Becken zu verlassen. Zudem wurden keine neuen Besucher mehr eingelassen. Aufgrund des Stromausfalls war auch die elektronische Kasse außer Betrieb.

Das System zählt sowohl ankommende als auch gehende Besucher:innen. Somit kann die maximale Besucherzahl kontrolliert werden, um eine Überfüllung des Bades zu verhindern. Online kann man anhand eines Ampelsystems nachschauen, ob noch eine Chance auf Einlass in das beliebte Freibad besteht.

Trotz des Stromausfalls gaben viele bei Temperaturen von um die 30 Grad die Hoffnung nicht auf und warteten in einer langen Schlange auf Einlass. Andere Badegäste strichen die Segel und gingen nach Hause. Eine Frau nahm das jähe Ende des Nachmittags gelassen: "Man soll sich nicht ärgern über Dinge, die man nicht ändern kann." Um 18 Uhr war der Strom dann wieder da. Die Gäste konnten wieder ins Bad.

Das gibt es in der Gerfriedswelle in Gersthofen

Geöffnet hat das Freibad an der Sportallee in Gersthofen üblicherweise bis 20 Uhr. Es bietet ein großzügiges Sportbecken mit Sprungturm, ein 900 Quadratmeter großes Wellenbecken mit Sprudeltasse und Liegebucht sowie eine Großwasser- und eine Breitwellenrutsche. Hinzu kommen Kinderbecken, Kinderspielplatz mit Matschplatz und zwei Trampoline sowie ein Saunabereich.