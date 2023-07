Swing Im Park lockt Gersthofer Zuhörende in Scharen an

"Swing im Park" hatte sich die Gerry Fried Big Band zum Motto gemacht: Und die Zuhörenden in Gersthofen kamen beim Konzert voll auf ihre Kosten.

Bei bestem Wetter veranstaltete die Gerry Fried Big Band ihr traditionelles Open-Air-Konzert „Swing im Park“. Zahlreiche Besucher fanden sich bei kühlen Getränken und beschwingter Musik im Stadtpark Gersthofen ein.

Der erste Teil des Konzerts wurde mit dem einst von Frank Sinatra interpretiertem Stück „For once in my life“ eröffnet. Leonardo Dianori, der musikalische Leiter der Gerry Fried Big Band, hatte ein gefälliges Programm für den lauen Sommerabend zusammengestellt. Immer wieder konnten sich Instrumentalisten wie der junge Trompeter Michael Marschall mit perfekt gespielten Solopassagen auszeichnen.

Zwei Gersthofer Sängerinnen stehen im Fokus

Im zweiten Teil des Konzertes standen die beiden Sängerinnen Alexandra Rehberger und Angie Hackenberg im Fokus. So wurden dem begeisterten Publikum Welthits wie „Killing me softly“ oder die James-Bond-Melodie „For your eyes only“ dargeboten.

Die erste Zugabe wurde der kürzlich verstorbenen Sängerin Tina Turner gewidmet. So gab die Gerry Fried Big Band mit ihren beiden Sängerinnen Angie Hackenberg und Alexandra Rehberger den Welthit „Simply The Best“ zum Besten. Das frenetisch klatschende Publikum entließ die Musiker erst nach einer weiteren Zugabe in den Feierabend. Wer die Musiker und ihre Musik nochmals erleben möchte, hat dazu die Möglichkeit beim Pfarrfest in Gersthofen am 16. Juli ab 17 Uhr, beim Musiksommer am 22. Juli oder beim Herbstball am 18. November. (AZ)

