Auszubildende der MVV präsentieren ihre Berufe und unterstützen auf diese Weise Jugendliche bei der Berufswahl beim Tag der Ausbildung im Industriepark Gersthofen.

Auszubildende stellen ihre Arbeit vor: Am Samstag, 24. Juni, veranstaltet die MVV von 9 bis 14 Uhr für Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern einen Ausbildungstag im Industriepark Gersthofen. Das Unternehmen bietet Schulabgängern, die noch unschlüssig sind, die Gelegenheit zum Anschauen und Ausprobieren und zum Gespräch mit Azubis und Ausbildern.

Bei der Veranstaltung soll vor allem der Dialog auf Augenhöhe den Jugendlichen die Berufswahl erleichtern. "Der Ausbildungstag ist für uns ein wesentlicher Baustein bei der Suche nach geeigneten Azubis, deshalb stehen für uns die Präsentation der Berufe und die persönlichen Gespräche mit den Lehrlingen und Ausbildern im Vordergrund. Wir wollen unseren Gästen so viele Informationen so umfassend wie möglich bieten", sagt MVV-Geschäftsführer Holger Amberg.

Unternehmen am Gersthofer Standort präsentieren sich

Im Rahmen des Ausbildungstages kann nicht nur das Ausbildungszentrum besichtigt werden, es präsentieren sich auch Unternehmen aus dem Industriepark als spätere Arbeitgeber. Neben Informationen im Ausbildungszentrum und im Lehrtechnikum gibt es neben einem Gewinnspiel auch kleinere Experimente im Lehrlabor und die Besichtigung eines Produktionsbetriebes. Und die angehenden Köchinnen und Köche sorgen für Speisen und Getränke. Bei schönem Wetter findet der Großteil des Ausbildungstages im Freien statt.

Mit mehr als hundert Auszubildenden ist die MVV im Industriepark Gersthofen einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Augsburg und bildet die Nachwuchskräfte für die im Industriepark angesiedelten Firmen aus. Diese Ausbildungsberufe werden im Rahmen des Ausbildungsabends präsentiert: Chemikant/-in, Chemielaborant/-in, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Industriemechaniker/-in, Industriekaufmann/-frau, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachkraft für Schutz und Sicherheit sowie Koch/Köchin.

Eingang über die Gersthofer Adolf-von-Baeyer-Straße

Die Besucherinnen und Besucher können den Industriepark am Ausbildungsabend über das Tor Nord in der Adolf-von-Baeyer-Straße betreten, das für den Publikumsverkehr normalerweise nicht geöffnet ist. In der Adolf-von-Baeyer-Straße sowie auf dem ausgewiesenen Mitarbeiter-Parkplatz im Norden des Industrieparks stehen Stellplätze für PKW in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Lesen Sie dazu auch

Mehr Informationen zur Ausbildung bei MVV gibt es unter www.durchstarten-richtung-zukunft.de. (AZ)