Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr

Nach fünfjähriger Pause ist es am 6. Oktober, ab 10 Uhr, wieder so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen veranstaltet einen Tag der offenen Tür rund um die Feuerwache an der Donauwörther Straße in Gersthofen. Wie im Jahr 2019 werden auch heuer wieder zahlreiche Hilfsorganisationen, wie Polizei, THW, Rettungshundestaffel, Rotes Kreuz, MVV-Werkfeuerwehr, Berufsfeuerwehr Augsburg…, mit Vorführungen und Informationen zu ihrem Tätigkeitsbereich am Tag der offenen Tür teilnehmen. Nach dem verheerenden Hochwasser in diesem Jahr wird an diesem Tag ein besonderes Augenmerk auf dem Thema Hochwasser liegen. Hierzu laufen die Planungen mit verschiedenen Experten, die Rede und Antwort für die Besucher stehen. Für Speis und Trank und eine „Kinderecke“ hat die Feuerwehr Gersthofen auch gesorgt. (AZ)

