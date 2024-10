Tag der offenen Tür in der Kindertagesstätte St. Elisabeth

Die städtische Kindertagesstätte St. Elisabeth (Johannesstraße 6 in Gersthofen) öffnet sich für alle interessierten Familien und (zukünftige) Fachkräfte. Am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 13 Uhr können die Besucherinnen und Besucher beim Rundgang durch das Haus einen Eindruck über unsere pädagogische Arbeit gewinnen. In den verschiedenen Räumlichkeiten wird über hausinternen Schwerpunkte wie das „Papilio-Programm zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz“, das Projekt der „Stiftung Kinder forschen“ oder die kindgerechte Deutschförderung informiert. Auch in der Krippe „Wichtelstube“ erhalten Eltern und interessierte Personen im Gespräch mit dem Personal und anhand von Dokumentationen Einblicke in den Krippenalltag und Infos zur Eingewöhnungszeit. (AZ)