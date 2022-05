Tanzshow bringt den Zauber des Orients zurück in die Stadthalle

Plus Zwei Jahre Pause und kein bisschen eingerostet: Sabuha Shahnaz bietet dem Nachwuchs in Gersthofen eine Bühne.

Die Vorfreude war groß bei Sabuha Shahnaz: „Natürlich sind wir alle ganz wild darauf, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und uns dem Publikum zu präsentieren“. Das Event in der Gersthofer Stadthalle wurde fast zum Jubiläum, denn mittlerweile existiert ihr Tanzstudio schon 39 Jahre. Zu sehen gab es ein tolles Schauspiel und viele traditionelle und moderne Tänze aus dem Orient und aller Welt.