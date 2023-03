Taschendieb schlägt bei Ikea in Gersthofen zu

Während des Einkaufs bei Ikea in Gersthofen greift ein Dieb einer 30-jährigen Frau in die Jackentasche und stiehlt die Geldbörse.

Ein Taschendieb hat am Samstag bei Ikea in Gersthofen zugeschlagen. Opfer war eine 30-jährige Frau, die am Nachmittag in dem Möbelhaus an der Otto-Hahn-Straße einkaufen wollte.

Irgendwann zwischen 16.10 und 16.15 Uhr griff der Täter laut Polizei der Frau in ihre linke Jackenaußentasche und entwendete die Geldbörse. Der 30-Jährigen entstand ein Schaden von rund 150 Euro. (thia)