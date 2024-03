Gersthofen

18:45 Uhr

Tauschbörse: Zu Besuch in der Welt der Bierdeckel

Plus Tausende Kilometer nach Gersthofen anreisen - und das für ein paar Bierdeckel? Warum es um einiges mehr geht als nur Pappe.

Von Patrick Oppenauer

Mehrere Dutzend Stände sind auf dem Parkplatz des Gasthofs Stern in Gersthofen aufgebaut, ob auf Bierbänken oder im Kofferraum der Autos. Italien, Luxemburg, Österreich, Litauen, Serbien; von überall kommen die Sammlerinnen und Sammler her, die meisten von ihnen Bierfans, insgesamt aus zwölf Ländern. Noch internationaler sind die vielen Bierdeckel in allen verschiedenen Größen, Formen, Farben. Ob aus Kasachstan oder Kolumbien, ob druckfrisch oder von 1920, beim 61. jährlichen Bierdeckelsammlertreffen des Internationalen Brauereikulturvereins (IBV) ist alles geboten. Neben Bierdeckeln sind aber auch noch weitere Sammlerstücke vertreten; Kronkorken, Etiketten, Gläser, Pilsdeckchen und ein rostiger Zapfhahn mit deutscher Gravur aus Breslau vor 1945.

In Gersthofen werden Schätze aus allen Teilen der Erde gezeigt

Dessen Besitzer, Jacek Jakubek aus Polen, kann vom Tauschen und Handeln mit Brauereiartikeln sogar leben. Der weißhaarige Mann aus der Nähe von Stettin reist seit Jahrzehnten regelmäßig zu Tauschbörsen in Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Prag und natürlich nach Gersthofen. Nicht nur das ist ein eindeutiges Symptom der Bierdeckelleidenschaft, sondern auch die Aufregung, mit der er die brasilianische Version der Getränkeuntersetzer einer bekannten niederländischen Brauerei untersucht. „Ich wusste das nicht – oh mein Gott!“, ruft er begeistert, als er die zwei Grüntöne der Deckel erkennt, die seiner Expertise nach in unterschiedlichen Druckereien in Südamerika gefertigt worden sein müssen, „zwei verschiedene Farben!“

