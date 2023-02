Tchibo im City-Center schließt - die Filialleiterin fühlt sich im Stich gelassen

Plus Ein beliebter Treffpunkt im Gersthofer City-Center ist der Tchibo-Shop mit Café. Doch seine Tage sind gezählt. Die Betreiberin zieht die Reißleine.

Der Tchibo-Shop ist seit Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für, vor allem auch ältere, Besucher des Gersthofer City-Centers geworden. Nun sind seine Tage gezählt: Ende des Monats schließt der Laden, und damit auch der kleine Ausschank. Die Inhaberin Petra Elser wirft das Handtuch. Sie musste aus finanziellen Gründen aufgeben. Neben früheren Eigentümern des Einzelhandelsbereichs sieht sie dafür auch die Stadt in der Verantwortung. Und auch der heutige Investor Bernd Schwarz fühlt sich von Rathaus und Politik im Stich gelassen und beteuert, dass höchste Zeit zum Handeln sei.