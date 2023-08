Gersthofen

vor 47 Min.

Teil der Gersthofer Goetheschule macht einem Neubau Platz

Plus Platz für mehr Klassen soll die Gersthofer Goetheschule erhalten. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen – zunächst mit einem Abbruch eines Teils des Altbaus.

Von Gerald Lindner

Dank des rasanten Zuzugs inzwischen zu klein und außerdem erheblich in die Jahre gekommen sind die Gersthofer Grundschulen. Deswegen sollen die Goethe- und die Mozartschule mithilfe von An- und Neubauten erweitert werden. Und auch über eine Erweiterung der Pestalozzischule wird bereits nachgedacht. Mit dem ersten Schulprojekt, dem Neubau der Goetheschule, wurde vor einigen Wochen begonnen. Am Anfang standen Baumfällungen. Jetzt in den Ferien wurde ein Teil des Altbaus – darunter das Verwaltungsgebäude – abgebrochen.

Die Diskussionen über die künftige Schule dauern schon seit Jahren an. Bereits in einer Klausurtagung 2020 waren die Vorteile des offenen Konzeptes gegenüber einer Flurschule herausgearbeitet worden. Im Neubau ist eine Doppelnutzung vorgesehen: In Zukunft bietet die Goetheschule Bereiche für die Hort- und Mittagsbetreuung und für den Unterricht. Damit das funktioniert, müssen die drei unterschiedlichen pädagogischen Konzepte dieser drei Einrichtungen gut zusammenarbeiten.

