Tennisclub Rot-Weiß Gersthofen hat jetzt ein Präsidium

Selbst die Corona-bedingt schwierigen Jahre konnten den Tennisclub Rot-Weiß Gersthofen nicht aus der Bahn werfen. Doch es gab noch weitere erfreuliche Nachrichten.

Dass die Basisarbeit beim TC Rot-Weiß Gersthofen stimmt, fand bei der Jahreshauptversammlung im Clubheim Bel Mare mehr als einmal Erwähnung. Auf dem Programm stand dabei auch die Wahl des neuen Vorstandsteams. Doch das war nicht alles.

Zunächst betonte der Vorsitzende Günter Maurer, dass in den Nach-Corona-Zeiten die Finanzlage und die Mitgliederentwicklung auf einem stabilen Kurs gehalten wurden. Künftige Herausforderungen machen professionelle Unterstützung in der Vereinsarbeit und damit eine Satzungsänderung erforderlich.

Geplant sind 2023 laut Maurer Sanierungsarbeiten und das Errichten einer Photovoltaikanlage auf der Tennishalle. Über eine sehr positive Turniersaison informierte Sportwart Herbert Heinzel: Die Herren 60 spielen 2023 um die deutsche Meisterschaft. Die Damen 1 und die Herren 1 treten erstmals in der Vereinsgeschichte in der höchsten bayerischen Klasse, der Bayernliga, an. Für die drei Heimspiele wird es erstmals einen VIP-Club geben. Mit Unterstützung einiger ausländischer Top- Spielerinnen und - Spieler rechnet der TC Rot-Weiß für die kommende Saison wieder mit großen Erfolgen.

Erfolgreichstes Jahr für Gersthofen Tennisakademie

Die Tennisakademie unter Leitung von Cheftrainer Milan Krivohlavek hatte 2022 ihr bislang erfolgreichstes Jahr. Wie schon im vergangenen Jahr berichtete Schatzmeisterin Heike Kappes-Röder von einer sehr guten Finanzarbeit.

Thomas Kern erläuterte den Inhalt der Satzungsänderung: Das Vorstandsteam fungiert künftig als Präsidium mit einem Präsidenten und drei gleichberechtigten Vizepräsidenten. So werden ehrenamtliche Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt, um noch professioneller agieren zu können. Die Satzungsänderung fand einstimmige Zustimmung. Für 50 Jahre beim TCG wurde Volker Cziep geehrt.

Lesen Sie dazu auch

Weiter standen die Neuwahlen an. Der bisherige Vorsitzende Günter Maurer ist künftig Präsident und hat drei Vizepräsidenten: Ressort Finanzen Günter Pfiffer, Ressort Sport Thomas Kamlah sowie Ressort Marketing und Kommunikation Thomas Kern. Das neue Präsidium wird von zwölf Beisitzern unterstützt, die im Vorfeld vom Präsidium bestimmt wurden. Demnächst wird der TC Rot-Weiß mit einer neuen Homepage live gehen, kündigte Pressewart Wilbert Jochims an. (WiJo)