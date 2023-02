Gersthofen

Tesla ist schon da: Die Gersthofer Automeile wächst

Plus Porsche hat schon auf, Tesla richtet sich gerade ein, und die Schwaba baut ganz groß. Das sind die Pläne der Autohäuser an der Gersthofer Porschestraße.

Von Christoph Frey

Eine Handvoll weiße Elektroautos stehen schon da und hängen an den Ladekabeln, drinnen sind die ersten Schreibtische aufgebaut, die Eingangstür aber ist noch verschlossen. Doch die Schilder und der Schriftzug draußen am Gebäude lassen keinen Zweifel mehr aufkommen. Das frühere Porsche-Autohaus in Gersthofen hat einen neuen Mieter, Elektroautopionier Tesla ist eingezogen und eröffnet in der Gersthofer Porschestraße demnächst seine erste Niederlassung in der Region. Damit wird ein Bericht unserer Redaktion vom vergangenen Herbst bestätigt.

