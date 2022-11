Theater Gersthofen brilliert mit dem "Haftlmacher"

Innerhalb kürzester Zeit mussten sich die Akteure des Theaters Gersthofen eine neue Spielstätte suchen. Doch dies beeinträchtigte ihr Aufführung von "Da Haftlmacher" nicht.

Das die Mitglieder des Theater Gersthofen in kürzester Zeit einen neuen Spielort erhielten, nachdem der Saal im Pfarrzentrum Oscar Romero nicht bespielbar war, war dem TSV Gersthofen zu verdanken, der kurzfristig seine Turnhalle zur Verfügung stellte. Und dass der Umzug in ein neues Domizil dem Stück keinen Abbruch tat, das bewiesen die Darsteller des Theaters Gersthofen mit dem seit drei Jahren auf dem Spielplan stehenden Stück "Da Haftlmacher" von Peter Landstorfer.

Es hatte einen Hauch von Nostalgie, als die Theaterbesucher des Theaters Gersthofen die altehrwürdige TSV-Turnhalle betraten. Bis zum Bau der Stadthalle fungierte die Turnhalle als Kulturtempel für Veranstaltungen aller Art, vom Ball über Faschingssitzungen bis hin zu Hochzeiten und erweckte bei so manchem älteren Besucher Erinnerungen an schöne vergangene Zeiten.

Gersthofer Theater stimmt musikalisch auf die Handlung ein

Vor den drei Akten wurde das Publikum jeweils musikalisch von Lukas Kiermeyr auf das Geschehen eingestimmt: Der Schneidermeister Korbinian Hackl, genannt "Da Haftlmacher" (brillant gespielt von Christian Zirngibl) hatte das Zeitliche gesegnet und hinterließ der Gemeinde 200.000 Mark als Erbe für die Männer und Frauen im Dorf. Dieses Erbe war jedoch an eine Auflage geknüpft: Alle mussten ihre mehr oder weniger schlechten Gewohnheiten aufgeben, die sie sich im Laufe ihres Lebens so angeeignet hatten, was natürlich nicht jedem leichtfiel.

So musste das Wirtsleuteehepaar Schredl (Petra Salgado und Wolfgang Schwarzer) die Rollen wechseln, denn bislang hatte sie die Hosen an, die laut Haftlmacher eigentlich er als Chef des Hauses anhaben sollte. Die mannstolle Metzgermeisterswitwe Lorelei Bremsinger (Franziska Harle) sollte auf Männer und Ludwig Zinker (Marcus Seiler) auf Glücksspiele und Wetten verzichten. Der Kohlenhändler und Stubenhocker Peter Ruaß (Michael Fischer) und seine Frau Briketta (Ilona Kramer) bekamen zur Auflage, dass er endlich mal verreisen und sie sich ihrer ständig in Gebrauch befindlichen schwarzen Klamotten entledigen sollte.

Geist passt auf wie ein Haftlmacher

Nicht zuletzt waren da noch die derbe Hebamme Musch Nabler (Regina Winter), die nicht mehr fluchen durfte, sondern sich künftig gewählt ausdrücken musste und der ewig Leberkäse essende Schweinezüchter Schorsch Schwartl (Robert Frank), der künftig auf seine Leibspeise zu verzichten hatte.

"Da Haftlmacher", dargestellt von Christian Zirngibl, passt auf wie ein Haftlmacher. Foto: Herbert A. Lenz

Immer wieder erschien zu allem Überfluss ein Geist. Der passte auf wie ein "Haftlmacher", dass auch alles richtig gemacht wurde. Doch man konnte es schon ahnen, dass das Erbe nicht an die Männer und Frauen des Dorfes ging, sondern sehr zur Freude von Hochwürden Pfarrer Pfeiferl (Oliver Klein) an die Armen des Dorfes verteilt wurde.

Nach den zwei erfolgreichen Vorstellung schmiedet das Theater Gersthofen schon Pläne für neue Produktionen. Mehr wird aber noch nicht verraten.