Theater Gersthofen geht mit neuem Stück in die Saison

Das Theater Gersthofen spielt wieder. Diesmal haben die Akteure sich die Komödie „Einfachdachet“ von Peter Landstorfer ausgesucht.

Das Theater Gersthofen geht mit einem Stück in die neue Spielzeit, das durchaus in unsere heutige Zeit passt, auch wenn es sich um eine Komödie im bäuerlichen Milieu handelt. Dabei dreht es sich um ein altbekanntes Thema: Männlein gegen Weiblein. Die Männer vom Verein der „Lauterbacher Kniabiesler“ sind mit den Vorbereitungen zum diesjährigen Gaufest beschäftigt und jetzt fehlt ein Fahnenträger, der auch gleichzeitig auf die Fahne aufpassen muss. Leider findet sich niemand, der diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen will.

Den Frauen vom Ort ist diese Männerwirtschaft schon lange ein Dorn im Auge, weshalb sie Ihrerseits in ihrem „Kasettlverein“ beschließen beim diesjährigen Festumzug selbst mitzulaufen, was den ausschließlich männlichen Mitgliedern der „Lauterbacher Kniabiesler“ äußerst missfällt, da man es als nicht hinnehmbaren Traditionsbruch sieht. Doch wie so oft im Leben ist der ausschließlich weiblich besetzte „Kasettlverein“ möglicherweise doch cleverer, als sich mancher Mann dies vorstellen kann und man heckt einen gewieften Plan aus, wie man die so von sich überzeugte Männerwelt an der Nase herumführen kann.

In der Stadthalle Gersthofen geht’s los

Ein lustiges und unterhaltsames Stück mit einigen Überaschungen, welches das Theater Gersthofen in Zusammenarbeit mit den Bühnenfreunden Augsburg unter der Regie von Regina Winter bereits erfolgreich in diesem Jahr in Augsburg aufgeführt hat und beste Kritiken erhielt. So wird auch teilweise das Publikum in den Spielablauf mit eingebunden.

Die Aufführungen finden am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr in der Stadthalle Gersthofen statt. Karten gibt es ab sofort bei Weinladen Lemberger, Bäckerei Jindra, Schreibwaren Nettel und Lenz Finanzservice. (AZ)

