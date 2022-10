Theater Gersthofen nimmt neuen Anlauf für "Da Haftlmacher"

Wer kann die eigenen Marotten eher ablegen, die Frauen oder die Männer im Ort? Darum dreht sich das neue Stück des Laientheaters.

Unter dem Motto "Hurra, wir leben noch" meldet sich das Theater Gersthofen zurück. Mit dem Stück "Da Haftlmacher" hatte man bereits 2020, damals noch unter der Regie von Peter Eder, einen ersten Anlauf unternommen. Allerdings kam den Theatermachern die Corona-Pandemie dazwischen, die auch eine Aufführung 2021 unmöglich machte. In diesem Jahr hofft man nun, das Stück störungsfrei unter der neuen Regie von Julian Poppe aufführen zu können.

Für Nichtbayern sei gesagt, ein "Haftlmacher" ist jemand, der etwas anheftet, also etwa ein Schneider, wie in diesem Stück der Schneidermeister Korbinian Hackl, der auch Häkchen an Mieder "anheftet" und dabei aufpassen muss wie ein "Haftlmacher", damit das Mieder dann auch perfekt sitzt.

Ein Geschenk mit Auflagen

Nach seinem Ableben sorgt Schneidermeister Korbinian Hackl, genannt Haftlmacher (Christian Zirngibl), für eine große Überraschung bei den Dorfbewohnern: Er hinterlässt ihnen ein Holzkästchen mit 200.000 Mark. Das Erbe ist allerdings an einen mehr als ungewöhnlichen Wettstreit zwischen Männern (Wolfgang Schwarzer, Michael Fischer, Robert Frank, Marcus Seiler) und Frauen (Regina Winter, Ilona Kramer, Petra Selgado, Franziska Harle) gebunden. Das Geld erhält nur diejenige Partei, die bereit ist, ihre jeweiligen Eigenheiten und Marotten abzulegen. Falls es keine Seite schafft, geht das Vermögen an die Armen der Gemeinde über.

Was zunächst einfach klingt, entpuppt sich zunehmend als ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten. Der faire Wettkampf wird nach und nach überschattet von Belauern und Misstrauen – und entwickelt sich schließlich zum intriganten Ränkespiel. Am Ende soll sogar der Herr Pfarrer (Oliver Klein) getäuscht werden, der akkurat auf die Einhaltung der Spielregeln achtet. Nur gut, dass der verstorbene Haftlmacher selbst nicht mehr eingreifen kann. Oder?

Vorverkauf beginnt bei Schreibwaren Nettel und Lenz Finanzservice

Die bayerische Komödie von Peter Landstorfer in drei Akten verspricht Spannung und teilweise deftige Dialoge. Eine musikalische Einführung in das Geschehen gibt es vor jedem Akt durch Lukas Kiermeyr. Das Stück wird am Samstag, 12. November, um 19 Uhr und Sonntag, 13. November, um 17 Uhr im Pfarrzentrum Oscar Romero in Gersthofen aufgeführt. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro (Kinder bis 14 Jahre sechs Euro) gibt es ab sofort an den Vorverkaufsstellen Schreibwaren Nettel und Lenz Finanzservice sowie an der Abendkasse.

Lesen Sie dazu auch