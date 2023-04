Thomas Fackler zeigt ein Kaleidoskop der Vergänglichkeit

Regelmäßig präsentiert der Kulturkreis Gersthofen Ausstellungen im dortigen Rathausfoyer. Derzeit sind dort Fotos und plastische Arbeiten von Thomas Fackler zu sehen.

Thomas Fackler, geboren im Jahr 1962, studierte an der Fachhochschule Augsburg Kommunikationsdesign und schloss als Diplom-Designer ab. Seit 1991 ist er als bildender Künstler, Designer und Spielentwickler tätig. Seine aktuelle Ausstellung im Gersthofer Rathausfoyer steht unter dem Motto "Davor" und umfasst überwiegend Fotografien, Fotodrucke und Fine art prints.

Charakteristisch für diese Arbeiten ist, dass Fackler verschiedene Elemente, die vordergründig gar nichts miteinander zu tun haben, kombiniert und sie so in einen neuen Zusammenhang setzt. So entstehen spannende neue Bedeutungen. Der titelgebende Fotodruck "Davor" beispielsweise kombiniert ein verwittertes Holzstück mit teilweise vergoldetem steinernen Untergrund, einem leuchtend blauen Stofffetzen sowie einer als Kette angeordneten Reihe antiker Knöpfe. Diese bringt er mit ausgefeilter Beleuchtung optimal zur Geltung.

Schwindendes Leben trifft auf Unveränderliches

Schon bei dieser Aufnahme wird das Leitmotiv der ganzen Ausstellung deutlich: Abgestorbenes wie Knochen, verwittertes Holz, fast zerfallenes Luft oder verwelkte Blüten treffen auf Gegenstände aus der von Menschen geschaffenen künstlichen Welt, die auf lange Zeit nicht verwest. Den Betrachtenden der Arbeiten eröffnet sich so ein Kaleidoskop der Vergänglichkeit.

Ästhetik der Vergänglichkeit. Bei Thomas Facklers Bild "Später" wirrt eine verdorrte Pflaume zum Kunstobjekt. Foto: Andreas Lode

Dabei hebt Fackler immer die Ästhetik und eigentümliche Schönheit hervor, welche das Absterben in der Natur haben kann. In der Fotografie Arbeit "Später" beispielsweise thront eine Dörrpflaume wie ein Juwel auf einem an eine weiße Blüte mit geschwungenen Blättern erinnernden Untergrund. Das Vergängliche als Schatz.

Thomas Facklers Arbeit "Dahin". Foto: Andreas Lode

Den Begriff "Wille" illustriert der Künstler anhand eingeschrumpelter Kartoffeln: Auf grauem, abgestorbenem Wurzelgeflecht treiben die Knollen wieder Sprösslinge. In leuchtendem Geld und in sternförmiger Ausrichtung erinnern sie an farbenprächtige Korallen in der tiefen Meereslandschaft.

Auf der anderen Seite wird auch der Kontrast zwischen Natur und kalter Menschenwelt versinnbildlicht: Im Bild "Dahin" für ein mit Pflastersteinen gelegter Pfad direkt auf eine purpurfarben leuchtende Blüte zu – oder bildet die Steinstrecke gar den Stängel zur üppigen Knospe? Mitunter sind die Kombinationen auch augenzwinkernd betitelt: "Herrje" zeigt einen dichten Herbstwald aus kahlen Laubbäumen, deren Äste sich Kreuzförmig gabeln. Die gleiche Form spiegelt sich im Hintergrund der Fotografie, wo ein türkis angeleuchtetes Kruzifix zu sehen ist.

In Gersthofen sind auch Plastiken zu sehen

Weiter zeigt Fackler in seiner Ausstellung auch einige Plastiken. "Die Anderen" bestehen beispielsweise aus stark reduzierten Metallfiguren-Schemen auf einem Stein. Der Künstler hat sie so arrangiert, dass sie sich voneinander abwenden: Es gibt kein Wir, sondern nur die anderen. Ebensolche menschliche Schemen transportiert der Fährmann Charon auf einem Treibholzstück in die Unterwelt. Trotz der ernsten Thematik haben diese Objekte, ebenso wie die Fotografien, immer eine poetische Ästhetik.

Nicht nur die Kombination der verschiedenen natürlichen und künstlichen Materialien zu neuen Gebilden fasziniert bei Thomas Facklers Arbeiten. Ein wesentliches Element ihrer Wirkung macht die ausgefeilte und sorgfältige Inszenierung durch Beleuchtung aus. So werden in "1/3 der Erde I+II" kahle alte Baumstämme wie antike Bronzeskulpturen in Szene gesetzt und ragen aus dunklem Hintergrund hervor.

Bilder und Objekte erzählen Geschichten

Von diesen "Bilderskulpturen" ist der weg nicht mehr weit zu realen dreidimensionalen Objekten: So öffnet eine Kugel in der Arbeit "Echo" ihre Oberfläche, damit in ihrer runden inneren Höhle sich der Schall brechen und zum Hörenden zurückgeworfen werden kann. Weiter zeigt Fackler in seiner Ausstellung Beispiele selbst geschaffener Spiele – wie seine Fotografien erzählen diese Geschichten.

Thomas Fackler ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler und der Ecke Künstlervereinigung und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem "Ecke"-Kunstpreis (2019) und dem Kunstpreis der Stadt Donauwörth. Er lebt und arbeitet in Aystetten und Augsburg.

Die Ausstellung "Davor" ist noch bis zum 22. Juni im Gersthofer Rathausfoyer zu den üblichen Geschäftszeiten zu sehen.