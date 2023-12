Tickets unter den Christbaum? Diese Stars kommen 2024 nach Gersthofen

Die Stadthalle Gersthofen kann mit Spielstätten in anderen Städten durchaus mithalten: Andy Borg, die Amigos, Konstantin Wecker und viele Kabarett-Größen treten 2024 auf.

Kaum ein Abend, an dem die Gersthofer Stadthalle im kommenden Jahr keinen bekannten Künstler auf der Bühne hat: Das Programm für 2024 kündigt etliche Stars an – und jede Menge Inspiration für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Für viele der Veranstaltungen gibt es jedoch nur noch wenige Karten.

Den Anfang machen gleich kurz vor Neujahr die Mittelalter-Folk-Barden Corvus Corax mit ihren Dudelsäcken, die bereits seit 35 Jahren die Hallen füllen. Am Samstag, 30. Dezember, werden sie ab 19.30 Uhr die Zuschauer mitnehmen auf eine musikalische Reise durch "1000 Jahre Tanzmusik". Vorband ist die Pagan-Folk-Band Brisinga.

Corvus Corax sind regelmäßig Gast in der Stadthalle Gersthofen. Foto: Thomas Hack

Am Dienstag, 2. Januar, gibt es um 19.30 Uhr traditionell das Neujahrskonzert der Augsburger Philharmoniker mit einer Entdeckungsreise entlang großer europäischer Flüsse. Unter dem Titel "An der schönen blauen Donau" gibt es neben Klassikern, etwa von Johann Strauß, auch so manche kompositorische Rarität. Die musikalische Leitung hat Domonkos Héja, den Gesang übernimmt Sally du Randt.

Nicht geschwoft, aber geschwelgt werden darf beim Jazz-Abend mit dem charismatischen Sänger Curtis Stigers und der SWR Big Band am Freitag, 12. Januar um 19. 30 Uhr. Neben seinen eigenen Hits steht bei dieser Las Vegas Show das legendäre Sinatra-Programm aus dem Sands-Kasino der 60er Jahre im Mittelpunkt. "Schlager & Spaß mit Andy Borg und Gästen" am 15. Februar ist online bereits ausverkauft.

Namhafte Kabarettkünstler geben sich die Klinke in die Hand

Namhafte Kabarettistinnen und Kabarettisten geben sich das ganze Jahr über die Ehre in Gersthofen: Den Anfang macht der Verwandlungs- und Sprachkünstler Wolfgang Krebs in den Rollen als Stoiber, Söder, Aiwanger und Seehofer am Mittwoch, 10. Januar, um 19.30 Uhr mit seinem Programm "Bavaria first". Lizzy Aumeier frotzelt frech am Freitag, 19. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle, der Auftritt wurde vom 5. Oktober ins neue Jahr verschoben. "Ein Tritt frei" lautet das Programm von Christoph Sonntag am Freitag, 9. Februar, um 19. 30 Uhr und Christoph Sieber findet am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr, "das Leben ist zu ernst, um nicht darüber zu lachen".

Urgestein der bayerischen Kulturszene ist die Couplet-AG , die am Samstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr in Gersthofen auftritt mit ihrem Jubiläumsprogramm für 30 Jahre Bühnenpräsenz. Nicht nur Klassiker und Highlights, sondern auch die neuesten Nummern werden dann das Publikum amüsieren.

Max Uthoff, Meister der anspruchsvollen Politsatire und bekannt aus der ZDF-"Anstalt", wird am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr versuchen, "den Wahnsinn unserer Zeit wieder wie gewohnt hinterhältig, absurd, linksextrem und albern" aufzuarbeiten und am 25. April kommt Django Asül mit seinem achten Soloprogramm nach Gersthofen. Christian Ehring, Moderator von „extra3“ und Sidekick von Oliver Welke in der "Heute Show", spricht am 1. Juni um 19.30 Uhr in seinem Satireprogramm "Stand jetzt" über die Polykrisen unserer Zeit.

Der Kabarettist Max Uthoff kommt nach Gersthofen. Foto: Awe Pzi Sja (dpa)

Im Herbst laufen noch weitere große Namen auf: Jürgen von der Lippe am 3. Oktober, Erwin Pelzig am 29. November und Mathias Richling am 8. Dezember (18 Uhr).

Weitere Kabarett-Gastspiele sind unter anderem: Tobias Beck (5. März), Constanze Lindner (10. März), Geisterfahrer mit Herrn Braun (5. April), Christine Eixenberger (11. April), Christine Prayon (18. April), Badesalz (26. April), "Eure Mütter" (2. Mai), Urban Priol (28. Oktober) und Hagen Rether (8. November).

Darüber hinaus gibt es noch jede Menge Theatervorstellungen, Shows und zauberhafte Veranstaltungen und Märchen für Kinder und die ganze Familie.

Musical-Weltstars beim "Phantom der Oper"

Musical-Fans kommen am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr beim "Phantom der Oper" auf ihre Kosten, wenn die weltberühmten und gefeierten Routiniers Deborah Sasson und Uwe Kröger in die Hauptrollen schlüpfen.

Dass "Die Amigos" trotz mehreren Jahrzehnten auf der Bühne noch lange nicht fertig sind, zeigen die beiden Musiker-Brüder bei ihrer Tournee "Das Beste vom Besten" mit Station in Gersthofen am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr.

Marialy Pacheco & Max Mutzke machen den Mittwochabend, 17. April, ab 19.30 Uhr zu ihrer Nacht (Titel: "Unsere Nacht") und begeben sich in einen Dialog zwischen Klavier und Stimme. Die Lieder seines Lebens präsentiert Liedermacher, Pazifist und musikalischer Philosoph Konstantin Wecker am 10. Mai um 19.30 Uhr.

Konstantin Wecker kommt auch 2024 wieder nach Gersthofen. Foto: Ralf Lienert

Chris de Burgh spielt im Sommer im 50. Jahr seiner Musikkarriere beim Rasenkonzert auf dem Gelände der Naturfreunde am 1. August.

Ein seltenes Wiedersehen "mit ner Prise Zimt" und der wortgewaltigen und scharfzüngigen Chansonniere Pe Werner gibt es am Donnerstag, 19. Dezember, bevor die "12 Tenors" am 21. Dezember auf das nächste Weihnachten einstimmen. (dav)