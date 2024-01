Gersthofen

Tobias Schrall ist von Kindesbeinen an bei der Kinder-Kol-La aktiv

Tobias Schrall ist der neue Spielleiter bei der Kinder Kol-La in Gersthofen.

Plus Der neue Spielleiter der Kinder-Kol-La, Tobias Schrall, verrät, wie seine Leidenschaft für die Faschingssitzungen für Kinder begonnen hat.

„In meiner ersten Sprechrolle war ich der blaue Affe“, erzählt Tobias Schrall, der neue Spielleiter der Kinder-Kol-La. „Die blaue Farbe ging gefühlt Tage lang nicht mehr ab“, erinnert sich der heute 37-Jährige schmunzelnd. Was damals auf der Bühne im Kindergartenalter bei der Sprechnummer von Käpt'n Blaubär und Hein Blöd begann, wurde über die Jahre festes Mitglied des Gersthofer Faschings. An der Seite der langjährig erfahrenen Gabi Niggl übernimmt Schrall nun zum ersten Mal die Position des Spielleiters. Seit eben jener ersten Sprechnummer ist Tobias Schrall nicht mehr aus dem Gersthofer Fasching wegzudenken. Als er seine Bühnenkarriere, zunächst bei der KiKo und später auch bei der großen Kol-La an den Nagel hängt, wechselt Schrall hinter die Bühne. Und seit nun schon 15 Jahren sitzt er dort im Ausschuss der Kinder-Kol-La.

Obwohl der neue Spielleiter schon viel Erfahrung mit der Organisation der Veranstaltung hat, bringt die neue Position auch neue Herausforderungen mit sich. „Bei mir laufen nun quasi die Fäden zusammen“, erklärt Schrall. Seine Position mache ihn somit zum Hauptverantwortlichen der Kinder-Kol-La.

