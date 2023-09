Topf auf dem Herd vergessen - Feuerwehr rückt in Gersthofen aus

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Gersthofen in die Hölderlinstraße gerufen, wo ein Feuermelder schrillte.

Am Donnerstag rückte gegen 18.15 Uhr die Feuerwehr Gersthofen in die Hölderlinstraße aus, da dort in einer Wohnung der Feuermelder ausgelöst hatte. Da niemand zu Hause war, musste laut Polizeibericht die Wohnungstür aufgebrochen werden. Grund der Alarmauslösung waren verbrannte Speisen in einem Topf, den die Wohnungsinhaberin auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Die Wohnung wurde gelüftet, Schaden an der Einrichtung entstand nicht. (dav)

