Tosender Applaus bei der Abifeier in Gersthofen für den "Reiseleiter"

Plus 73 Jugendliche haben am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen ihr Abiturzeugnis erhalten – der letzte Jahrgang im alten Gebäude. Bei der Feier wird einer besonders oft gelobt.

Von Angela David

Der Song war zwar toll vorgetragen, aber der Titel "Hit the road Jack" ("and don't you come back no more") war nicht ganz passend für die Bitten vieler Redner bei der Entlassfeier für die 73 Abiturienten und Abiturientinnen in Gersthofen. Denn sowohl Schulleiter Christian Engel als auch Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle baten die Absolventen, spätestens zur "Abschiedsparty" vom alten Schulgebäude wiederzukommen. Immerhin ist dieser 45. Jahrgang der letzte, der das alte Paul-Klee-Gymnasium mit dem höchsten Schulabschluss in der Tasche verlässt. Die Nachfolgenden werden bereits im Neubau ihre Abifeier haben.

Schulleiter Christian Engel stellte heraus, dass dieser Jahrgang mit einem Notendurchschnitt von 2,31 nicht nur hervorragende schulische Leistungen gezeigt habe, sondern auch durch den Start in die Oberstufe in der Pandemie besonders erschwerte Bedingungen gehabt habe. 22 der Absolventinnen und Absolventen haben eine Eins vor dem Komma, außerdem gab es eine besondere Ehrung für die vier besten Schülerinnen und Schüler: Serena Sommer aus Gersthofen mit der Traumnote 1,0, Sarah Homscheid aus Meitingen (1,1), Linus Stegmeier aus Thierhaupten (1,1) und Beatrice Echerer aus Thierhaupten (1,2). Den Sozialpreis des Fördervereins für besonderes Engagement an der Schule erhielten die Kurssprecherinnen Niloufar Hosseini und Eesha Lagisetti.

