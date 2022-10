Trickbetrug: Mutter und Sohn klingeln bei Gersthofer Senior

Eine Frau und ein Bub lenken einen 86-jährigen Gersthofer an der Haustür ab und erschleichen sich auf diese Weise Geld.

In Gersthofen ist ein 86-Jähriger Opfer von Trickdieben geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelte es am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr an der Haustür des Seniors. Vor der Tür stand eine Frau mit ihrem acht- bis zehnjährigen Sohn. Sie fragten zunächst nach Geld. Als der 86-Jährige sagte, keines im Hause zu haben, baten die beiden um Wasser und Brot. Im gleichen Moment lief der Bub in die Wohnung.

Die Gutmütigkeit des Seniors wurde in Gersthofen ausgenutzt

Der hilfsbereite Senior holte den beiden aus der Küche etwas zu essen und zu trinken. Die Frau folgte ihm in den Gang. Als der 86-Jährige wieder zurückkam, hatten es die beiden plötzlich sehr eilig. Kurz darauf bemerkte der Gersthofer, dass aus seinem Geldbeutel 110 Euro fehlten.

Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, denen die Frau mit ihrem Kind im Bereich Schubertstraße, Walter-Kollo-Straße aufgefallen ist. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 erbeten. (kar)