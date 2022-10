Gersthofen

Trickdieb legt in Gersthofen eine 87-jährige Rentnerin rein

Ein Trickdieb hat am Dienstag in Gersthofen im Bereich des City-Centers zugeschlagen.

Ein etwa 45 Jahre alter Mann spricht in Gersthofen eine 87-Jährige an und will einen Euro gewechselt bekommen. Die Rentnerin geht darauf ein und ist anschließend um 100 Euro ärmer.

Ein Trickdieb hat am Dienstag in Gersthofen im Bereich des City-Centers zugeschlagen. Bei seinem Opfer handelt es sich um eine 87-jährige Frau. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bei dem Trickdieb um einen etwa 45 Jahre alten Mann. Er sprach gegen 10.30 Uhr die Seniorin an und fragte, ob sie einen Euro wechseln könne. Bereitwillig ging die Seniorin auf die Bitte ein. Anschließend wollte der Mann noch ein 20-Cent-Stück gewechselt haben. Als die 87-Jährige auch diesem Ansinnen nachgekommen war, trennten sich beide wieder. Kurz darauf fiel der Rentnerin auf, dass aus ihrem Geldbeutel 100 Euro fehlten. Der Täter hatte laut Polizei ein südländisch es Aussehen und war auffallend klein, etwa 1,50 Meter. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)

