Triebdieb legt 82-Jährigen in Gersthofen rein

Ein Unbekannter bittet einen 82-Jährigen in Gersthofen, ihm Geld zu wechseln. Während der ältere Mann abgelenkt ist, stiehlt der Trickdieb vier Hunderteuroscheine.

Mit einer fiesen Masche brachte ein Trickdieb einen 82-Jährigen in Gersthofen um viel Geld. Laut Polizei sprach der etwa 35-jährige Unbekannte den älteren Mann am Mittwoch gegen 15 Uhr auf dem Rathausplatz an und bat ihn, Geld zu wechseln. Der 82-Jährige zückte seinen Geldbeutel und schaute nach.

Während der Täter mit dem Mann im Gespräch blieb, gelang es ihm, vier Hunderteuro-scheine aus dem Geldbeutel zu stehlen. Den Diebstahl bemerkte der 82-Jährige kurz nach dem Vorfall. Der mutmaßlich osteuropäische Täter sei etwa 1,75 Meter groß gewesen, hätte dunkles kurzes Haar gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen, berichtet die Polizei. (kinp)