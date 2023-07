Über 100 Anregungen: Was Menschen über Pläne für das „Grüne Herz“ denken

Plus Ein „Grünes Herz“ plant Gersthofen für die Stadtmitte. Nun konnten sich Bürgerinnen und Bürger erstmals äußern. Und sie hatten schon einige Anregungen.

Grüner, attraktiver vielseitiger – eine neue gestaltete Stadtmitte unter dem Motto „Grünes Herz“ plant die Stadt Gersthofen. Ein Jahr, nachdem das Konzept des Planungsbüros Grabner Huber Lipp bei einem Architekturwettbewerb gewonnen hatte, wurde nun die aktuelle Fassung den Bürgern im Rathaussitzungssaal von den Planern erläutert. Fast 100 Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, um mit den Experten ins Gespräch zu kommen und auch Wünsche anzubringen. Diese kreisten vor allem um zwei Themen.

„Alles, was wir heute präsentieren, ist geprüft und machbar“, betonte Bürgermeister Michael Wörle und verwies auch auf die vorgesehene Wohnbebauung auf dem heutigen Stadtpark und die darunter angedachte Erweiterung des City-Centers: „Wenn nicht bald was passiert, hat das Einkaufszentrum keine Chance mehr.“ Christian Hörmann vom Münchner Beratungsunternehmen Cima, welcher Gersthofen schon seit Jahren bei der Stadtentwicklung berät, pflichtete dem bei: „Wenn solche Einrichtungen wie das City-Center wackeln, wackeln auch andere im Umfeld.“ Daher sei die Bebauung des heutigen Stadtparks sinnvoll und notwendig. Wörle weiter: „Er wird heute von den Gersthofern nicht wirklich genutzt.“