Um Fahrräder geht es beim Leseabend am 13. März in der Stadtbibliothek Gersthofen

Auch im März finden in der Stadtbibliothek Gersthofen wieder viele interessante Veranstaltungen statt. Der offene Schachtreff kommt immer donnerstags, von 10 bis 12 Uhr, im Lesecafé zusammen. Die Spiele und Uhren dafür sind an der Ausleihtheke erhältlich. Der nächste Gersthofer Spieleabend findet am Donnerstag, 6. März, von 18 bis 22 Uhr, statt. Es können eigene Spiele mitgebracht oder auch die Spiele vor Ort genutzt werden. Wer Lust auf neue Spiele und Puzzle hat kann sie immer am ersten Samstag im Montag tauschen. Die Tauschbörse beginnt um 10 Uhr und endet um 13 Uhr; sie findet im Erdgeschoss statt. Spiele können auch am Vortag abgegeben werden, allerdings nur in vollständigen Packungen. Ebenfalls für Nachhaltigkeit setzt sich das Repaircafé zur selben Zeit ein, also immer am ersten Samstag im Monat, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt dafür ist im Lesecafe. Und noch ein Samstagstermin richtet sich an junge Leute ab 6 Jahren: das Schachtraining am 8. und 22. März, von 10 bis 12 Uhr.

Jeden Donnerstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr geht es um aktuelle Themen bei den Verbrauchernachmittagen im Fliegerzimmer: am 13. März „Infos aus dem Netz – Sichere Quellen für Gesundheitsthemen“ und am 20. März „Die Ausweis-App für digitale Behördengänge nutzen“ (Termin am 27. März entfällt). Die nächste Energieberatung findet am Freitag, 28. März, zwischen 14 und 17 Uhr im Fliegerzimmer statt. Die Terminvereinbarung ist kostenfrei möglich unter der Telefonnummer 0800/809802400.

Eine Vorlesestunde für Kinder mit Leseomi Edith gibt es wieder an den beiden Donnerstagen, 6. und 20. März, jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr. Eine Lesung bzw. ein Reisebericht mit Ida & Anna Lutzenberger steht am Donnerstag, 13. März, um 19 Uhr unter dem Titel „Rette rette Fahrradkette“ auf dem Programm. Der Eintritt dazu ist frei. Eine Voranmeldung ist nötig unter E-Mail stadtbibliothek@gersthofen.de oder per Telefon 0821/2491-513. Und noch ein wichtiger Hinweis: Am Faschingsdienstag, 4. März, hat die Bibliothek geschlossen. (AZ)