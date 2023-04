Um mich als Dirigentin durchzusetzen, musste ich besser sein als die Männer

Elke Burkert ist Sängerin und Dirigentin. Sie veranstaltet hochkarätige Konzerte und widmet den Erlös jeweils einem guten Zweck. Jetzt kommt sie nach Gersthofen.

Frau Burkert, Sie haben zunächst Schulmusik studiert und erst später Gesang und Dirigieren. Wie kam das?



Elke Burkert: Ich habe schon von Anfang an Gesang und Dirigieren mitstudiert. Nur die Abschlüsse habe ich ein paar Jahre später gemacht.

Heute gehören Dirigentinnen auch an großen Häusern und bei berühmten Orchestern schon fast zum Alltag. Als Sie begannen, war das bestimmt noch anders?



Elke Burkert: Genau. Damals, in den 80er Jahren, hat der Professor meine Studienkollegin gefragt: "Können Sie stricken? Dann bleiben sie dabei." Und die andere: "Kochen Sie gerne – dann rühren Sie lieber weiter in Ihren Töpfen rum." Das hat mich empört: Ich hab ihm dann gesagt: "Ich koche und stricke gerne, aber mich vertreiben Sie nicht aus Ihrem Kurs." Und das habe ich wahrgemacht. In der Ausbildung waren wir 34 Leute, davon drei Frauen – und ich bin die einzige, die heute noch übrig ist.

Sie waren also eine echte Pionierin als Dirigentin?



Elke Burkert: So sieht es aus. Es war am Anfang schon komisch. Und um sich durchzusetzen, musste man viel besser sein als die Männer.

Sie haben als Sängerin wie auch als Dirigentin mit berühmten Kollegen wir Horst Stein, Woldemar Nelsson, James Levine oder dem legendären Chorleiter Norbert Balatsch zusammengearbeitet und unter anderem selbst als erste Frau überhaupt den Orchesterverein Bayreuth geleitet. Wie hat Sie das geprägt?



Elke Burkert: Allein in meinen neun Jahren in Bayreuth, unter anderem als Sängerin bei den Wagner-Festspielen, erlebte ich so wunderbare Dirigenten. Da konnte man schon beim Zuschauen so viel lernen.

In der Zeit benahmen sich die Dirigenten oft wie Herrscher. Berüchtigt für seine beißende Kritik an Musikern war etwa Karl Böhm. Wie stehen Sie dazu?



Elke Burkert: Die Zeiten haben sich geändert. Die Musizierenden lassen sich nicht mehr beschimpfen und beleidigen. Und das ist gut so. Ich persönlich versuche bei den Proben immer, eine gute Stimmung zu erzeugen. Das überträgt sich auch auf die Musik. Wenn man nur etwa zweieinhalb Tage hat, um ein Konzertprogramm mit Musikern aus vielen Orchestern zu erarbeiten, dann ist keine Zeit für Reibereien. Und auch sonst ist mir ein kollegialer und freundlicher Umgang miteinander wichtig.

Wie kam es dazu, dass Sie in der Collegia Musica Chiemgau professionelle Musiker aus namhaften Orchestern um sich scharen, um Benefizkonzerte zu veranstalten?



Elke Burkert: Das hat seinen Ursprung, als ich 29 Jahre alt war. Da wachte ich nach einer missglückten Hals-Bandscheiben-Operation vom Hals ab gelähmt im Krankenhaus auf. Man machte mir keine Hoffnung, jemals wieder laufen zu können. Doch mein Mann und ich gaben damals nicht auf. Es dauerte lange, aber ich kann wieder laufen und ein normales Leben führen. Dafür bin ich Gott unendlich dankbar und möchte etwas zurückgeben.

Was ist die Collegia Musica Chiemgau e. V.?



Elke Burkert: Das ist ein Orchester aus 67 professionellen Musizierenden im Alter von 16 bis 80 Jahren. Davon sind 70 bis 80 Prozent Profimusiker und der Rest sehr gute Amateure. Bezeichnenderweise sind die meisten Amateure bei uns im Brotberuf Ärzte. Aber im Kern ist die Collegia auch ein Freundeskreis. Wir machen Musik aus Freude. Und lernen dabei neue Kollegen kennen. Was mich besonders freut, ist, dass meine Tochter Julia Burkert-Milone, die eigentlich in London lebt und sowohl Geigerin als auch Ärztin ist, in der Collegia oft als Konzertmeisterin fungiert. Außerdem ist bei dem Konzert in Gersthofen mein Schwiegersohn Richard Milone der Violinsolist. Er ist unter anderem Konzertmeister beim berühmten Glyndebourne Festival in England. Es dürfte wohl wenige Orchester geben, wo so viele Familienmitglieder miteinander musizieren.

Sie leben seit 2008 im Chiemgau. Dort ist auch der Sitz Ihres Orchesters. Wie kam der Kontakt nach Gersthofen zustande?



Elke Burkert: Um unsere Konzerte zu promoten, aber auch, um Sponsoren zu finden, damit wir den Profimusikern Unterkunft und Verpflegung bieten können, arbeiten wir mit Organisationen wie den Rotariern zusammen. Diese sind gut vernetzt und können jeweils am Konzertort auch für Plakate und Werbung sorgen. Das schaffen wir als ehrenamtlicher Verein aus der Ferne nicht. Und auch die Musiker erhalten keine Gage, sondern nur eine Unkostenerstattung. Der Kontakt nach Gersthofen wurde von einem Rotary-Mitglied aus Aichach vermittelt. Der Reinerlös des Konzerts dient dem guten Zweck. Beim Gersthofer Konzert kommt er der Kartei der Not Ihrer Zeitung sowie den Dachskindern zugute.

In Gersthofen spielen Sie relativ unbekannte Stücke, darunter ein Hornkonzert von Franz Strauss, dem Vater des berühmten Opernkomponisten und Tondichters Richard Strauss. Warum keine bekannten "Gassenhauer"?



Elke Burkert: Ich suche für die Konzerte immer Stücke aus, die wenig bekannt, aber wert sind, aufgeführt zu werden. Und wenn es in ein Konzertprogramm reinpasst, ist immer auch eine Komponistin dabei. Das hat diesmal leider nicht geklappt.

Zur Person: Elke Burkert ist als Lied- und Oratoriensängerin im In- und Ausland tätig. Die aus Kronach (Oberfranken) stammende Altistin war als Musik- und Kunsterzieherin an einer Realschule tätig, ehe sie ihre Gesangsausbildung begann. Ihr Künstlerisches Staatsdiplom als Konzertsängerin sowie als Dirigentin machte sie an der Hochschule für Musik München. Seit Frühjahr 2008 lebt sie im Chiemgau. Elke Burkert war viele Jahre Dirigentin und künstlerische Leiterin des Orchestervereins Bayreuth. Mit dem Orchester Collegia Musica Chiemgau gibt sie am Freitag, 14. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ein Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not und der Dachskinder in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Gersthofen – Nördliches Lechtal.