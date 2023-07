Umsonst zu Stefanie Heinzmann und Angelo Kelly bei den Gersthofer Rasenkonzerten

Die Kulturpass-App macht's möglich: So kommen 18-Jährige kostenlos auf Veranstaltungen der Stadthalle Gersthofen.

Seit Mitte Juni ist die Kulturpass-App verfügbar. Junge Erwachsenen können sich dort über angebotene Veranstaltungen informieren und Tickets buchen. Dafür stehen jedem 200 Euro zur Verfügung, der dieses Jahr 18 Jahre alt wird und sich auf der Plattform registriert. Jetzt ist dort auch ein ausgewähltes Angebot der Stadthalle Gersthofen zu finden.

Rasenkonzerte in Gersthofen mit Stefanie Heinzmann

„Bis zum Jahresende laden wir die Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Darunter sind auch die Open-Air Rasenkonzerte im August, bei denen wir unter anderem Stefanie Heinzmann, Angelo Kelly und zwei Pop-Brass-Bands begrüßen werden“, erklärt Kulturamtsleiter Uwe Wagner. „Wir sind gespannt, wie das Angebot von den Jugendlichen angenommen wird. Es wäre wünschenswert, wenn die Bundesregierung das Angebot auf weitere Altersgruppen ausbauen würde.“

Das Geld aus dem Kulturpass können Jugendliche auch für viele andere Veranstaltungen im Augsburger Land ausgeben. In Schwabmünchen können die Jugendlichen etwa Veranstaltungen wie der Reihe Sommer 100 besuchen, die noch bis zum 18. August stattfindet. Auch die Cineplex-Kinos in Königsbrunn und Meitingen beteiligen sich an der Aktion. (AZ)