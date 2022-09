Unbekannte beschädigen Autos in Gersthofen

Zwei in Gersthofen geparkte Autos werden am Wochenende von Unbekannten beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesammt 4000 Euro.

Zwei in Gersthofen geparkte Autos sind von Unbekannten beschädigt worden. Der erste Fall ereignete sich laut Polizei am Freitag zwischen 8.45 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des TSV Gersthofen an der Sportallee. Dort stand ein schwarzer BMW. Laut Polizei soll ein Gegenstand auf dessen Windschutzscheibe geworfen worden sein. Der Sachschaden in diesem Fall: rund 2000 Euro, schätzen die Beamten.

Die zweite Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag in der Ludwig-Hermann-Straße. Dort wurde die Frontscheibe eines silbernen Toyotas beschädigt. Diesmal habe der Sachschaden ebenfalls bei etwa 2000 Euro gelegen, so die Polizei. (kinp)