Unbekannte beschädigen Autos in Gersthofen und Neusäß

Die Polizei berichtet von zerkratzten Autos in Gersthofen und Neusäß. Demnach wurde am Samstag zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr ein in der Neusässer Beethovenstraße abgestellter BMW beschädigt. Der Sachschaden in diesem Fall liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der zweite Fall ereignete sich vermutlich am Sonntag zwischen 10.25 Uhr und 14.45 Uhr in der Bramstraße in Gersthofen. Dort wurde die Seitenscheibe eines Skodas beschädigt. Den Sachschaden in diesem Fall schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet in beiden Fällen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um sachdienliche Hinweise. (kinp)

