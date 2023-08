Gersthofen

vor 17 Min.

Unbekannte beschädigen Gingko im Gersthofer Stadtpark – zum zweiten Mal

Plus Der Ginkobaum, der aus Samen aus Paris gezogen wurde, soll die Freundschaft mit Nogent-sur-Oise symbolisieren. Nun steht sein Fortleben auf der Kippe.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Für Horst Kaiser ist es so eine Art Ritual. Immer wieder schaut er bei seinen Ginkgo-Bäumen im Nogent-Park und im Stadtpark vorbei. Der Frankreich- und Paris-Liebhaber hatte der Stadt vor vier Jahren die beiden Bäume gestiftet, die er selbst aus Samen gezüchtet hat. Am Montag erwartete ihn nun eine böse Überraschung: Der Baum im Stadtpark am Georges-Lenne-Weg ist wohl über das Wochenende schwer beschädigt worden. Äste wurden abgebrochen. Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Doch diesmal sind die Folgen schlimmer.

Horst Kaiser und seine Frau Marlies lieben Paris. Überhaupt sind sie über den Nogent-sur-Oise-Verein, der die Städtepartnerschaft zu der Kommune nach Frankreich pflegt, dem Nachbarland sehr verbunden. Bei einer Reise nach Paris hatte Kaiser Samen von Ginkgo-Bäumen aufgesammelt, die im Jardin du Luxembourg, einem großen Schlosspark mitten in der Stadt, stehen. Im Garten in Gersthofen zog er mehrere Bäumchen aus den Samen, bis diese zu groß für sein Grundstück wurden. Wegen der Verbindung zu Frankreich schenkte er zwei von ihnen der Stadt. Der jüngere, der im Stadtpark steht und nicht einmal zehn Jahre alt ist, ist wohl am vergangenen Wochenende schwer beschädigt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen