Unbekannte beschädigen in Gersthofen Metallzaun am Sportgelände

Ein Metallzaun an der Sportallee wird verbogen. Zudem flexen die Täter einige Zaunplatten an.

Den Metallzaun neben einem Tor am Sportgelände bei der Sportallee haben Unbekannte verbogen. Zudem flexten sie einige Metallzaunplatten an.

Nach Auskunft der Polizei ist die Tat im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag passiert. Dem Sportverein entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen, die Personen beobachtet haben, die sich am Zaun zu schaffen machten, können sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 bei der Polizei in Gersthofen melden. (thia)