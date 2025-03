Unbekannte brechen in Gersthofer Gewächshaus ein

Die Polizei meldet einen ungewöhnlichen Fall von Hausfriedensbruch in Gersthofen. Demnach hielten sich am Dienstag gegen 9 Uhr drei junge Männer vor einem Anwesen in der Ganghoferstraße auf. Einer der drei durchtrennte mit einem Werkzeug den Gartenzaun. Anschließend betraten die jungen Männer laut Polizei über die Öffnung im Zaun das Grundstück und liefen zu einem Gewächshaus. Was sie dort wollten, geht aus dem Bericht der Polizei nicht hervor. Gestohlen wurde jedenfalls nichts. Allerdings entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Nun wird nach Zeugen des ungewöhnlichen Vorfalls gesucht. Sie können sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (kinp)

