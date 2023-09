Unbekannte brechen in Haus in Gersthofen ein

Wie die Polizei berichtet, ist in ein Haus in der Gersthofer Haydnstraße eingebrochen worden. Große Beute machte der Täter offenbar nicht.

In ein Haus in der Gersthofer Haydnstraße ist laut Polizei eingebrochen worden. Wie die Beamten berichten, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen dem vergangenen Mittwoch und Freitag. Viel war für den oder die Täter offenbar nicht zu holen. Laut Polizei liegt der Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Deutlich größer ist der Sachschaden. Der liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich, also bei etwa 500 Euro. (kinp)